Решите модуль пожалуйста надо срочно... я просто не могу придти к ответу

Алгебра
Решите модуль пожалуйста надо срочно... я просто не могу придти к ответу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*|x|=(1/2)*x-1 ОДЗ (1/2)*х-1≥0 ⇒(1/2)*х≥1  х≥2 1) 2х=(1/2)х-1   и    2) -2х=(1/2)х-1     2х-(1/2)х=-1            -2х-(1/2)х=-1     1 1/2х=-1                 -2 1/2х=-1      х=-1:3/2                   х=-1:(-2.5)      х=-1*2/3                   х=0,4=2/5      х=-2/3 Ответ: ни одно из решений не подходит под ОДЗ решений нет
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