Решите модуль пожалуйста надо срочно... я просто не могу придти к ответу
Алгебра
Решите модуль пожалуйста надо срочно... я просто не могу придти к ответу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*|x|=(1/2)*x-1 ОДЗ (1/2)*х-1≥0 ⇒(1/2)*х≥1 х≥2 1) 2х=(1/2)х-1 и 2) -2х=(1/2)х-1 2х-(1/2)х=-1 -2х-(1/2)х=-1 1 1/2х=-1 -2 1/2х=-1 х=-1:3/2 х=-1:(-2.5) х=-1*2/3 х=0,4=2/5 х=-2/3 Ответ: ни одно из решений не подходит под ОДЗ решений нет
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