Срочно!!!!!!! Обращайте от данных глаголов формы несовершенного вида и запишите их парами: Вырывать, встряхнуть, зажать, заплести, застыть, затопить,нагреть, начать, привлечь, призвать,пронзить, проснуться, растереть. Также сос...

Гость: Гость:

Вырвать-вырывать, встряхнуть-встряхивать, зажать-зажимать, заплести-заплетать, затопить-затапливать, нагреть-нагревать, начать-начинать, привлечь-привлекать, призвать-призывать, пронзить-пронзать, проснуться-просыпаться, растереть-растирать. Вырвать силой, вырывать волосы, встряхнуть головой, встряхивать градусник, зажать в тиски, зажимать зубами, заплести косу, заплетать локоны, затопить печь, затапливать соседей, нагреть чайник, нагревать грелку, начать дело, начинать работу, привлечь внимание, привлекать к ответу, призвать на помощь, призывать к милосердию, пронзить копьём, пронзать сердце, проснуться у бабушки, просыпаться на рассвете, растереть плечо, растирать по бумаге.