Помогите!3 задания: 1.Вычисли 20км56м-17км450м 2ц56кг+4т372кг 2.Вычисли применив распределительный закон. 789•3+711*3 131:5+119:5 3.Вычисли,значения следующего выражения. 202•(12•(341+2267)-30202)
Математика
Помогите!3 задания: 1.Вычисли 20км56м-17км450м 2ц56кг+4т372кг 2.Вычисли применив распределительный закон. 789•3+711*3 131:5+119:5 3.Вычисли,значения следующего выражения. 202•(12•(341+2267)-30202)
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Гость:
1) 2км606м 4т628кг 2) 4500 50 3) 220998
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