На столе в вазе лежало 15 абрикосов.Слив в вазе было в 5 раз больше чем абрикосов,а я??лок - на 69 меньше,чем слив.Сколько всего фруктов лежало в вазе ?
Математика
На столе в вазе лежало 15 абрикосов.Слив в вазе было в 5 раз больше чем абрикосов,а я??лок - на 69 меньше,чем слив.Сколько всего фруктов лежало в вазе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слив 15×5=75, яблок 75-69=6, всего фруктов 75+6+15=96 фруктов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Обществознание
Математика
В магазине имеется два бочонка сельди одного сорта. Стоимость сельди в одном боч??нке равна 1980 р., а во втором — 2556 р., причём во втором бочо...
Английский язык