На столе в вазе лежало 15 абрикосов.Слив в вазе было в 5 раз больше чем абрикосов,а я??лок - на 69 меньше,чем слив.Сколько всего фруктов лежало в вазе ?

Математика

На столе в вазе лежало 15 абрикосов.Слив в вазе было в 5 раз больше чем абрикосов,а я??лок - на 69 меньше,чем слив.Сколько всего фруктов лежало в вазе ?

Автор: Гость