На столе в вазе лежало 15 абрикосов.Слив в вазе было в 5 раз больше чем абрикосов,а я??лок - на 69 меньше,чем слив.Сколько всего фруктов лежало в вазе ?

Математика
На столе в вазе лежало 15 абрикосов.Слив в вазе было в 5 раз больше чем абрикосов,а я??лок - на 69 меньше,чем слив.Сколько всего фруктов лежало в вазе ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слив 15×5=75, яблок 75-69=6, всего фруктов 75+6+15=96 фруктов
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