В магазине имеется два бочонка сельди одного сорта. Стоимость сельди в одном боч??нке равна 1980 р., а во втором — 2556 р., причём во втором бочонке сельди на 16 кг больше, чем в первом. Определи массу сельди в каждом бочонке...
Математика
В магазине имеется два бочонка сельди одного сорта. Стоимость сельди в одном боч??нке равна 1980 р., а во втором — 2556 р., причём во втором бочонке сельди на 16 кг больше, чем в первом. Определи массу сельди в каждом бочонке. Ответ: масса сельди в первом бочонке — ?(Нужно написать) кг, масса сельди во втором бочонке — ?(Нужно написать) кг. И вторая задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2556-1980=576 (руб.) заплатили за 16 кг. 576:16=36(руб) за 1 кг. 1980:36 = 55 (кг) в первой бочке 2556:36=71 (кг) во второй.
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