В магазине имеется два бочонка сельди одного сорта. Стоимость сельди в одном боч??нке равна 1980 р., а во втором — 2556 р., причём во втором бочонке сельди на 16 кг больше, чем в первом. Определи массу сельди в каждом бочонке...

Математика

В магазине имеется два бочонка сельди одного сорта. Стоимость сельди в одном боч??нке равна 1980 р., а во втором — 2556 р., причём во втором бочонке сельди на 16 кг больше, чем в первом. Определи массу сельди в каждом бочонке. Ответ: масса сельди в первом бочонке — ?(Нужно написать) кг, масса сельди во втором бочонке — ?(Нужно написать) кг. И вторая задача

Автор: Гость