Хвилинна стрілка годинника у 3 рази довша від секундної. У скільки раз швидше руха??ться секундна стрілка, ніж хвилинна?

Физика

Хвилинна стрілка годинника у 3 рази довша від секундної. У скільки раз швидше руха??ться секундна стрілка, ніж хвилинна?

Автор: Гость