Ділянки кодуючого ДНК ланцюга молекул ДНК має таку послідовність нуклеотидів АТЦ ТТА АГЦ ЦЦГ АЦТ якою буде послідовність нуклеотидів у молекулі і-РНК синтезовані з наведеної ділянки

Биология
Ділянки кодуючого ДНК ланцюга молекул ДНК має таку послідовність нуклеотидів АТЦ ТТА АГЦ ЦЦГ АЦТ якою буде послідовність нуклеотидів у молекулі і-РНК синтезовані з наведеної ділянки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спочатку напишемо другий ланцюг ДНК ТАГ ААТ ТЦГ ГГЦ ТГА, ПОТім переписуємо на іРНК. АУЦ УУА АГЦ ЦЦГ АЦУ
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