ПОМОГИТТЕЕ!!! ПРОШУУСколько раз автор приезжал к станционному смотрителю??

Литература
ПОМОГИТТЕЕ!!! ПРОШУУСколько раз автор приезжал к станционному смотрителю??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 раза он приезжал к нему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Хвилинна стрілка годинника у 3 рази довша від секундної. У скільки раз швидше руха??ться секундна стрілка, ніж хвилинна?
Ответить
Геометрия
Решите, пожалуйста, задачу.
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста 262 263
Ответить
Биология
Ділянки кодуючого ДНК ланцюга молекул ДНК має таку послідовність нуклеотидів АТЦ ТТА АГЦ ЦЦГ АЦТ якою буде послідовність нуклеотидів у молекулі і-Р...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским.
Ответить