1.Написати структурнi формули а)2-хлор-3-гексен б)3,3-диметил-1-октен в)4,5-диетил-1-нон??н 2.Рiвняння помогите пожалуйста срочно))) зарянее спасибо))
Химия
1.Написати структурнi формули а)2-хлор-3-гексен б)3,3-диметил-1-октен в)4,5-диетил-1-нон??н 2.Рiвняння помогите пожалуйста срочно))) зарянее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под а, б, в.... ну вот как-то так....)))))))))
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