ПОМОГИТЕ пожалуйста !!!! Задания на двух фото .
Обществознание
ПОМОГИТЕ пожалуйста !!!! Задания на двух фото .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я чаще что то хз .....
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