1 и 2 помогите пожалуйста сделать эти номера.
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1 и 2 помогите пожалуйста сделать эти номера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увы, точно смогу вам помочь лишь с первым. 1) 1 - с 2 - f 3 - a 4 - g 5 - b 6 - e 7 - d
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