На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки D и E так,что AD=DE и угол BAE=углу CAE.Докажите,что DE||AC
Геометрия
На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки D и E так,что AD=DE и угол BAE=углу CAE.Докажите,что DE||AC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. АД=ДЕ, то треугольник АДЕ - равнобедренный. Из этого следует, углы у основания равны. То есть, угол ДАЕ = углу ДЕА. А значит, что угол ДЕА = углу ЕАС, т.к. угол ДАЕ = углу ЕАС (из условия). Следовательно, прямые ДЕ // АС, так как накрест лежащие углы равны. Что и требовалось доказать.
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