Реченя неозначена форма дієслова

Українська мова
Реченя неозначена форма дієслова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вона любить багато говорити.Від жахливого холоду я почала мерзнути.Друзі не перестають мене дивуватию.
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