Дайте определение понятиям и приведите примеры их использования в исторической науке: эллинизм,эллинистическая монархия,тирания
История
Дайте определение понятиям и приведите примеры их использования в исторической науке: эллинизм,эллинистическая монархия,тирания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эллинизм от слова эллин, т.е грек
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