1)какую долю площади земной поверхности занимает воды Мирового океана ? а) 50% б ) 65% в) 75% г) 80% 2) Наибольшая глубина Мирового океана состовляет а) 10-11 км б) 11- 12км в) более12 км г) более13 км 3) часть водяного про...

География
1)какую долю площади земной поверхности занимает воды Мирового океана ? а) 50% б ) 65% в) 75% г) 80% 2) Наибольшая глубина Мирового океана состовляет а) 10-11 км б) 11- 12км в) более12 км г) более13 км 3) часть водяного пространства глубоко вдающаяся в сушу называется а) море б) залив в) пролив г) океан 4) какой из перечисленных океанов можно назвать самым узким а) северный ледовитый б) тихий в) атлантический г) индийский 5) какой из перечисленных океанов занимает третье место по глубине а) индийский б) атлантический в) тихий г) еверный ледовитый расставьте океаны в правельном порядке а ) атлантический б) тихий в) северный ледовитый г) индийский
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Ответ(ы):
Гость:
1) в 2) а 3) - 4) в 5) б  прости что на 3-е не ответила(
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