Рой и хейн молодой спортцмен.закончи рассказ о нем заменяя картинки словами.
Английский язык
Рой и хейн молодой спортцмен.закончи рассказ о нем заменяя картинки словами.
Ответ(ы):
Гость:
А какие картинки? Я не поняла...
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