1.2. Корнем какого из уравнений является число 2? А) 6 x = 3 ; В) x + 7 = x −5 ; Б) x − 4 = 0 ; Г) 2 x + 7 = 11 .
Алгебра
1.2. Корнем какого из уравнений является число 2? А) 6 x = 3 ; В) x + 7 = x −5 ; Б) x − 4 = 0 ; Г) 2 x + 7 = 11 .
Ответ(ы):
Гость:
Опод буквой г ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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