Помогите решить кроссворд! 1 страна, завоёванная Алекссандром Македонсиким.. 2 мес??о, около которого в 338 году до н.э. произошла битва афинян и македонян.

История

Помогите решить кроссворд! 1 страна, завоёванная Алекссандром Македонсиким.. 2 мес??о, около которого в 338 году до н.э. произошла битва афинян и македонян.

Автор: Гость