Помогите решить кроссворд! 1 страна, завоёванная Алекссандром Македонсиким.. 2 мес??о, около которого в 338 году до н.э. произошла битва афинян и македонян.
История
Помогите решить кроссворд! 1 страна, завоёванная Алекссандром Македонсиким.. 2 мес??о, около которого в 338 году до н.э. произошла битва афинян и македонян.
Ответ(ы):
Гость:
Александрия Пролив отделяют Европу от Азии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ В параллелограмме ABCD CD= 3 , CB=4. Угол ∠ABK - смежный с ∠CBA равен 30 . Найдите длину AC
Английский язык
РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ НА АНГЛ ПЕРЕВЕСТИ 1.я случайно с ней встретился на улице, мы не виделись с детства. 2.они провели ряд переговоров прежде чем п...