Помогите решить кроссворд! 1 страна, завоёванная Алекссандром Македонсиким.. 2 мес??о, около которого в 338 году до н.э. произошла битва афинян и македонян.

История
Помогите решить кроссворд! 1 страна, завоёванная Алекссандром Македонсиким.. 2 мес??о, около которого в 338 году до н.э. произошла битва афинян и македонян.
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Гость:
Александрия Пролив отделяют Европу от Азии
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