Помогите решить уравнения 100x = 26.5 1000x=8.67
Математика
Помогите решить уравнения 100x = 26.5 1000x=8.67
Ответ(ы):
Гость:
Решение простое: x1=0.265 x2=0.00867
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