Вместо слов во множественном числе употребите слова в единственном числе. Придум??йте и запишите несколько предложений со словами из левого столбика. над морями - над морем над полями - ..... над горами - ...... над нами ...

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Вместо слов во множественном числе употребите слова в единственном числе. Придум??йте и запишите несколько предложений со словами из левого столбика. над морями - над морем над полями - ..... над горами - ...... над нами - надо мной над вами - ...... над ними - ....

Автор: Гость