Вместо слов во множественном числе употребите слова в единственном числе. Придум??йте и запишите несколько предложений со словами из левого столбика. над морями - над морем над полями - ..... над горами - ...... над нами ...
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Вместо слов во множественном числе употребите слова в единственном числе. Придум??йте и запишите несколько предложений со словами из левого столбика. над морями - над морем над полями - ..... над горами - ...... над нами - надо мной над вами - ...... над ними - ....
Ответ(ы):
Гость:
Над полем,над горой. над тобой, над ним. Самолет пролетел над полем по прямой со скоростью сорок километров в час. "Над ним луч солнца золотой..." - читал стихотворение Лермонтова ученик.
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