Роль ревизора в комедии "Ревизор"

Гость: Гость:

В комедии Николая Васильевича Гоголя чиновники ошибочно приняли за ревизора Хлестакова. В финале пьесы они узнают правду и получают известие о визите настоящего проверяющего. Потеряв дар речи, персонажи замирают в самых различных позах.Эта немая сцена несет в себе большую смысловую нагрузку. Герои осознают, насколько сильно они обманывались все это время. Возможно, они мысленно прокручивают все недавние события и вспоминают, как преклонялись перед самозванцем. Страх перед ревизором Хлестаковым наконец-то их отпустил, но возникли новые эмоции — уже по поводу настоящего проверяющего, который прибыл.Гоголь мастерски показал все убожество чиновников, их никчемность и бесполезность, причем сделал это без слов. По нелепым позам персонажей, в которых они застыли, можно судить о их глупости и трусости. Они смешны и нелепы.Немой сценой Николай Васильевич демонстрирует неизбежность возмездия даже над людьми, стоящими у власти. Пока герои обездвижены, у зрителя есть возможность подумать о том, как сложатся дальнейшие обстоятельства, что будет с чиновниками во время настоящей проверки.