У магазин завезли 1750 календарів у пачках.перекидані календари були у 6 пачках по 50?? кожній 9/10 решти становили відривні календарі скільки відривних календарів завезли в магазин
Математика
У магазин завезли 1750 календарів у пачках.перекидані календари були у 6 пачках по 50?? кожній 9/10 решти становили відривні календарі скільки відривних календарів завезли в магазин
Ответ(ы):
Гость:
6*50=300 1750-300=1450 1450/10*9=145*9=1305
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