У магазин завезли 1750 календарів у пачках.перекидані календари були у 6 пачках по 50?? кожній 9/10 решти становили відривні календарі скільки відривних календарів завезли в магазин

Математика

У магазин завезли 1750 календарів у пачках.перекидані календари були у 6 пачках по 50?? кожній 9/10 решти становили відривні календарі скільки відривних календарів завезли в магазин

Автор: Гость