Составь и запиши верное двойное неравенства со знаком больше для следующих трех чисе

Математика
Составь и запиши верное двойное неравенства со знаком больше для следующих трех чисе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
896353 больше 896354 меньше 896355 896353 < 896354 < 896355
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