В грамот царя Михаила Федоровича выданной семье Ивана Сусанина о подвиге героя говорилось что он
История
В грамот царя Михаила Федоровича выданной семье Ивана Сусанина о подвиге героя говорилось что он
Ответ(ы):
Гость:
О подвиге героя говорится, что Сусанин не выдал местонахождение будущего царя. "И онъ Иванъ, вѣдая про насъ, Великаго Государя, гдѣ мы втѣ поры были, терпя отъ тѣхъ Польскихъ и Литовскихъ людей немѣрныя пытки, про насъ Великаго Государя тѣмъ Польскимъ и Литовскимъ людямъ, гдѣ мы въ тѣ поры были, не сказалъ, и Польскiе и Литовскiе люди замучили его до смерти" (цитирование грамоты).
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