В зале клуба столько рядов, сколько мест в каждом ряду. Если увеличить в 2 раза число рядов и уменьшить на 10 количество мест в ряду, то число мест в зале увеличится на 300. Сколько рядов в зале?
Математика
В зале клуба столько рядов, сколько мест в каждом ряду. Если увеличить в 2 раза число рядов и уменьшить на 10 количество мест в ряду, то число мест в зале увеличится на 300. Сколько рядов в зале?
Ответ(ы):
Гость:
Х-количество рядов, У-количество мест. Составим систему уравнений: Х=У; 2Х=(У-10)+300; В итоге получаем: Х=У=290 Ответ: 290 рядов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Русский язык