В зале клуба столько рядов, сколько мест в каждом ряду. Если увеличить в 2 раза число рядов и уменьшить на 10 количество мест в ряду, то число мест в зале увеличится на 300. Сколько рядов в зале?

Математика

В зале клуба столько рядов, сколько мест в каждом ряду. Если увеличить в 2 раза число рядов и уменьшить на 10 количество мест в ряду, то число мест в зале увеличится на 300. Сколько рядов в зале?

Автор: Гость