На писать на английском пять насекомых,пять рептилий и пять млекопитающих
Английский язык
На писать на английском пять насекомых,пять рептилий и пять млекопитающих
Ответ(ы):
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spider - паукdragonfly - стрекозаfly - мухаmosquito - комарbutterfly - бабочкаsnake - змеяiguana - игуанаlizard - ящерицаcrocodile - крокодилvaran - варанcow - короваdog - собакаcat - кошкаgoat - козаsheap - овца
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