ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ В параллелограмме ABCD CD= 3 , CB=4. Угол ∠ABK - смежный с ∠CBA равен 30 . Найдите длину AC

Гость: Гость:

<ABK=30°, => <CBA=150° (сумма смежных углов =180°) АС- диагональ параллелограмма. АC сторона треугольника со сторонами ВА=3 см, ВC=4 см и углом между ними <B=150° по теореме косинусов: AC²=BC²+BA²-2*BC*BA*cos150° AC²=4²+3²-2*4*3*cos(180°-30°) AC²=16+9+24*√3/2, AC²=25+12√3 AC=√(25+12√3)