Синтаксический разбор: время было позднее; солнце уже село; звездное небо, как гиг??нтская чаша, опрокинулась надо мной
Русский язык
Синтаксический разбор: время было позднее; солнце уже село; звездное небо, как гиг??нтская чаша, опрокинулась надо мной
Ответ(ы):
Гость:
Время-подлежащее было позднее-сказуемое солнце-подлежащее село-сказуемое уже-обстоятельство небо-подлежащее звёздное-определение как гигантская чаша-сравнительный оборот, подчёркивается как определение опрокинулась-сказуемое надо мной - обстоятельство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите решить кроссворд! 1 страна, завоёванная Алекссандром Македонсиким.. 2 мес??о, около которого в 338 году до н.э. произошла битва афинян и м...
Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ В параллелограмме ABCD CD= 3 , CB=4. Угол ∠ABK - смежный с ∠CBA равен 30 . Найдите длину AC