Синтаксический разбор: время было позднее; солнце уже село; звездное небо, как гиг??нтская чаша, опрокинулась надо мной

Русский язык

Синтаксический разбор: время было позднее; солнце уже село; звездное небо, как гиг??нтская чаша, опрокинулась надо мной

Автор: Гость