Синтаксический разбор: время было позднее; солнце уже село; звездное небо, как гиг??нтская чаша, опрокинулась надо мной

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Синтаксический разбор: время было позднее; солнце уже село; звездное небо, как гиг??нтская чаша, опрокинулась надо мной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Время-подлежащее было позднее-сказуемое солнце-подлежащее село-сказуемое уже-обстоятельство небо-подлежащее звёздное-определение как гигантская чаша-сравнительный оборот, подчёркивается как определение опрокинулась-сказуемое надо мной - обстоятельство
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