1) {х2-хy+y2=7 {x+y=5 поможете ???
Математика
1) {х2-хy+y2=7 {x+y=5 поможете ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наидем с начала х х=5-у теперь подставим место х что получилось 25-у^2-5-2у+у^2=7 20-2у=7 -2у=-13 у= 7.5
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