1) Харития 1814 г (основные положения) ; 2)Июльская революция 1830 г ; 3) Законы Карла X , за??оны которые привели страну к политическому кризису ; 4) Июльская ногорхия (В) греческое правительство , Луи
История
1) Харития 1814 г (основные положения) ; 2)Июльская революция 1830 г ; 3) Законы Карла X , за??оны которые привели страну к политическому кризису ; 4) Июльская ногорхия (В) греческое правительство , Луи
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Гость:
Прости что только 1. сам сижу и делаю по истории дз такоеже
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