1 класс буквы разобрать по составу синий красный зеленый слово
Русский язык
1 класс буквы разобрать по составу синий красный зеленый слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Син- корень; ий- окончание красн- корень; ый- окончание; зелен- корень; ый-окончание
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