По каким признакам можно узнать фараона на древних рельефа и картинах? Помогите ??ожалуйста,буду очень вам благодарен! Заплачу 20 баллов.
История
По каким признакам можно узнать фараона на древних рельефа и картинах? Помогите ??ожалуйста,буду очень вам благодарен! Заплачу 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у него была корона белого и красного цвета которая соединена на белой была голова змеи
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