Помогите написать сочинение на тему Случай в нашем классе.

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Помогите написать сочинение на тему Случай в нашем классе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рад помочь , но случай в вашем классе я не могу написать , так как я сам в нём не учусь , НО можно что нибудь самому придумать , как кто то пошутил и вы все смеялись и т.д .... Или что то своё . Можно написать как кто то что то забыл когда был у доски и прочее...
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