Помогите написать сочинение на тему Случай в нашем классе.

Гость: Гость:

Я рад помочь , но случай в вашем классе я не могу написать , так как я сам в нём не учусь , НО можно что нибудь самому придумать , как кто то пошутил и вы все смеялись и т.д .... Или что то своё . Можно написать как кто то что то забыл когда был у доски и прочее...