Лекикологическое значение слово шить
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Лекикологическое значение слово шить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАШИТЬ- шью-шьёшь-шей-итый-сов..., чтоСоеденить швом концы чего то починить разорванное мешок дыру, Упаковать, сшив концы упаковки посылку несов.. зАшивать-аю-аешь/сущ. зашивание-я ср. и зашивка-и ж (разг).. Вышить -шью, -шьешь -шей -шитый сов. кого-что Изобразить шитьём вышивать-аю аешь. /сущ вышевание вышивка вышивальный прил. Шить - изготовлять что-либо из ткани или другого материала путем скрепления его кусков нитью, швами. Зашивать - соединять, скреплять швом, устраняя отверстие, дыру. Вышивать - искусство шить декоративными стежками по материалу.
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