Срочно пожалуйста !! Нужно с решением ) ДАЮ 20 БЛ

Алгебра
Срочно пожалуйста !! Нужно с решением ) ДАЮ 20 БЛ
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Гость:
Я думая что ответ с) если не ошибаюсь
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