Назовите причины арабских завоеваний. Какие территории завоёваны арабами и включены в состав халифата? Почему арабам удалось создать такое большое государство?

Гость: Гость:

Первые правители Халифата были родственниками пророка Мухамеда. Они начали хзавоевывать страны за пределами Аравии и распрастранять там ислам. Ими были завоеваны, Ближний и Средний Восток, Северная Африка. Также, арабы завоевали огромные территории в Азии, Африке и Европе: страны Ближнего Востока, Среднюю Азию, северо-западную Индию, Северную Африку, Испанию, Южную Италию, Сицилию, Мальту, Родос, Крит. Под натиском арабских завоевателей рухнула огромная Сасанидская империя в Иране. Под ударами арабов пали Государство Гассанидов, Королевство вестготов, Кавказская Албания, Византийская империя потеряла Египет, Сирию, Месопотамию, Крит, Мальту, Сицилию, Родос, Эгриси и Святую Землю. Основными причинами военных успехов, одержанных арабами, следует признать экономическое истощение Византии и сасанидского Ирана, а главное, резкое обострение социальных противоречий в этих государствах. Сокращение материальных и людских ресурсов породило военную слабость Византии и сасанидского Ирана, выражавшуюся в малочисленности и низкой боеспособности их вооруженных сил, запущенности многих оборонительных сооружений. В условиях усилившегося гнета и эксплуатации трудящееся население стран и областей видели в арабах-завоевателях избавителей от тяжелого ига своих правителей. Арабы предлагали гораздо более сносные условия существования в случае подчинения их господству. Вследствие этого большинство населения завоевываемых арабами стран не только не оказывало им сопротивления, но подчас выступало их союзниками. К тому же, арабы не притесняли иудеев и христиан, разрешали им исповедовать свою веру. Помимо этого, причиной военных успехов была разобщенность и слабость некоторых государств, например варварских королевств в Сев. Африке, на Аппенинском и Пиренейском полуостровах. Недаром, арабы стали терпеть поражения и остановили свое продвижение, столкнувшись с хорошо организованными силами