1 + 1/24 + 1/34 +…+ 1/n4 =0.000001 Ответ: 1.08232 Напишите программу в паскале

Информатика
1 + 1/24 + 1/34 +…+ 1/n4 =0.000001 Ответ: 1.08232 Напишите программу в паскале
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var     e, a, s: real;     i: integer; begin     write('Введите точность Е ');     readln(e);          a := 0;     s := a;     i := 0;          repeat         i := i + 1;         a := 1 / sqr(sqr(i));         s := s + a;     until abs(a) < e;          writeln(s); end.
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