1 класс каждым их этих слов можно назвать низкорослого человека. но только одно из них является названием реально существующей народности. какое? 1)карлик 2) лилипут 3)гном 4)пигмей 5)коротышка

Русский язык
1 класс каждым их этих слов можно назвать низкорослого человека. но только одно из них является названием реально существующей народности. какое? 1)карлик 2) лилипут 3)гном 4)пигмей 5)коротышка
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пигмеи.....................................
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