1 класс каждым их этих слов можно назвать низкорослого человека. но только одно из них является названием реально существующей народности. какое? 1)карлик 2) лилипут 3)гном 4)пигмей 5)коротышка

Русский язык

1 класс каждым их этих слов можно назвать низкорослого человека. но только одно из них является названием реально существующей народности. какое? 1)карлик 2) лилипут 3)гном 4)пигмей 5)коротышка

Автор: Гость