Срочно!!! Помогите разобрать предложение [ В саду горит костер ( двусост) ], и [ кре??ко тянет душистым дымом веселых сучьев{

Русский язык
Срочно!!! Помогите разобрать предложение [ В саду горит костер ( двусост) ], и [ кре??ко тянет душистым дымом веселых сучьев{
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огонь - подлежащее, горит - сказуемое (первая грамматическая основа) Он - подлежащее, не может согреть - сказуемое (вторая грамматическая основа) (повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное, ССП)
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