Докажите что 260 и 117 являются взаимно простыми

Математика
Докажите что 260 и 117 являются взаимно простыми
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Потому что они делятся только на "1"
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