Докажите что 260 и 117 являются взаимно простыми
Математика
Докажите что 260 и 117 являются взаимно простыми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они делятся только на "1"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Добрый День! Помогите разгадать ребус для 1 класса Азбука Стр.50 Нарисована девочка с косами и запятая перед рисунком, дальше стоит знак вопроса ...
Математика
География
Расположите данные объекты в порядке увеличения абсолютной высоты над уровнем моря. Варианты: Гора Белуха Среднерусская возвышенность Плат...