Расположите данные объекты в порядке увеличения абсолютной высоты над уровнем моря. Варианты: Гора Белуха Среднерусская возвышенность Плато Путорана Прикаспийская низменость
География
Расположите данные объекты в порядке увеличения абсолютной высоты над уровнем моря. Варианты: Гора Белуха Среднерусская возвышенность Плато Путорана Прикаспийская низменость
Ответ(ы) на вопрос:
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Прикаспийская низменность: 149м Среднерусская возвышенность: 303м Плато Путорана: 1701м Гора Белуха: 4506м
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