Великие гуманисты Европы(история 7 класс) перечислете их, и что они сделали. Заран??е спасибо.
История
Великие гуманисты Европы(история 7 класс) перечислете их, и что они сделали. Заран??е спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
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Они воспевали античную эпоху, забытую в средние века. Основным объектом изучения стал человек и его чувстваЭразм Роттердамский Томас Мор Франсуа Рабле Уильям Шекспир Мигель Сервантес Эразм Роттердамский (1469-1536).Богослов и филолог. Самые знаменитые творения «Разговоры запросто» и «Похвала Глупости». Эразм Роттердамский (1469-1536).Богослов и филолог. Самые знаменитые творения «Разговоры запросто» и «Похвала Глупости». Томас Мор (1478-1535). Политик и первый министр короля Англии. В начале 16 века написал и опубликовал «Золотую книгу, столь же полезную, как и приятную, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Томас Мор (1478-1535). Политик и первый министр короля Англии. В начале 16 века написал и опубликовал «Золотую книгу, столь же полезную, как и приятную, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Франсуа Рабле (1494-1553). Писатель. Наиболее известное произведение – роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». или ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ- ГУМАНИСТЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫМногие писатели-гуманисты резко осуждали феодальные порядки и обосновывали в своих трудах возможность существования нового, справедливого общества. Английский писатель Томас Мор (1478-1535) получил прекрасное образование, хорошо знал древние языки. Будучи юристом, он часто защищал бедняков. В 1516 г. им была издана "Золотая книга о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия". Мор описал придуманную им страну на далеком острове Утопия (в переводе с греч. - "нигде", "несуществующее место"), В Утопии имеются прекрасные города и цветущие поля. Там нет эксплуатации одних людей другими, нет богатых и бедных, все жители острова обязаны трудиться и получают жизненные блага в строгом соответствии со своими потребностями. Мор явился основоположником нового жанра литературы - утопического романа, повествования о лучшем, более справедливом устройстве человеческого общества. Французский писатель-сатирик Франсуа Рабле написал книгу "Гаргантюа и Пантагрюэль", которая до сих -пор привлекает внимание читателей. В книге высмеиваются законы феодального государства, обличается католическая церковь. С театром была связана вся жизнь великого писателя Вильяма Шекспира! (1564-1616). Он был актером, а затем одним из владельцев театра "Глобус" в Лондоне. Шекспир написал 37 пьес: трагедий, комедий, исторических драм. Глубокое проникновение в психологию человека обеспечило произведениям Шекспира долгую жизнь: его пьесы до сих пор ставятся в театрах и служат основой для многочисленных кинофильмов. Свой бессмертный роман "Дон Кихот" великий испанский писатель Мигель Сервантес (1547-1616) создал сидя в тюрьме по ложному обвинению. В этом романе с замечательной силой и остротой передана нравственная трагедия человека, оказавшегося на стыке эпох, при переходе от средних веков к новому времени. В произведениях писателей-гуманистов, наряду с критикой отживавшего свой век феодального уклада, отразился интерес к личности человека, к самым тонким проявлениям его душевной жизни. Произведения Шекспира, Сервантеса и других авторов стали основой для творчества писателей нового времени.
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