РАЗРЯД НАРЕЧИЙ: НА дом,на лету,на поруки,на скаку, на ходу, на цыпочках,на память, на четвереньках, на износ
Русский язык
РАЗРЯД НАРЕЧИЙ: НА дом,на лету,на поруки,на скаку, на ходу, на цыпочках,на память, на четвереньках, на износ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Образа и способа действияБегом, галопом, шагом, вплавь, вперемешку, вхолостую, навзничь, наверняка.2.Меры и степениМного, мало, чуть-чуть, вдвойне, втройне, трижды, вшестером, очень, весьма, совершенно, абсолютно.3.МестаВдали, вблизи, назад, издали, навстречу, сбоку.4.ВремениВчера, сегодня, завтра, днём, ночью, утром, весной, иногда, сейчас.5.ПричиныСгоряча, сдуру, сослепу, поневоле, недаром6.ЦелиСпециально, нарочно, назло, наперекор, в шутку, умышленно. Диктан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
На ремонт помещения и покупку мебели для офиса расходы фирмы состовляют 208,12 тыс р??блей . на ремонт потрачено на 83,47 тыс больше. сколько рубле...
Математика
Русский язык