РАЗРЯД НАРЕЧИЙ: НА дом,на лету,на поруки,на скаку, на ходу, на цыпочках,на память, на четвереньках, на износ

Гость: Гость:

1.Образа и способа действияБегом, галопом, шагом, вплавь, вперемешку, вхо­лостую, навзничь, наверняка.2.Меры и степениМного, мало, чуть-чуть, вдвойне, втройне, трижды, вшестером, очень, весьма, совершенно, абсолютно.3.МестаВдали, вблизи, назад, издали, навстречу, сбоку.4.ВремениВчера, сегодня, завтра, днём, ночью, утром, весной, иногда, сейчас.5.ПричиныСгоряча, сдуру, сослепу, поневоле, недаром6.ЦелиСпециально, нарочно, назло, наперекор, в шутку, умыш­ленно. Диктан