В окружность вписаны два подобных прямоугольных треугольника. Докажите, что эти треугольники равны.

Геометрия
В окружность вписаны два подобных прямоугольных треугольника. Докажите, что эти треугольники равны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если изначально известно, что они подобны, то равенство их доказывается легко: у них одна общая сторона- гипотеза, она является диаметром окружности. Следовательно, их коэффициент подобия равен 1.
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