Добрый День! Помогите разгадать ребус для 1 класса Азбука Стр.50 Нарисована девочка с косами и запятая перед рисунком, дальше стоит знак вопроса и нарисован сук! Заранее благодарны!!!

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Добрый День! Помогите разгадать ребус для 1 класса Азбука Стр.50 Нарисована девочка с косами и запятая перед рисунком, дальше стоит знак вопроса и нарисован сук! Заранее благодарны!!!

Автор: Гость