1)      На сервере school.edu находится файл rating.net, доступ к которому осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами а, Ь, с... g (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв,...

Экономика
1)      На сервере school.edu находится файл rating.net, доступ к которому осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами а, Ь, с... g (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. A .html Б www. В / Г ftp Д .гu Е http Ж index З ://
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание некорректно. По представленным вариантам  невозможно составить верный адрес.
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