№1 на языке программирования Паскаль составить программу перевода из 16-чной системы счисления в систему счисления с основанием 10. №2 Составить программу на ЯП Паскаль для перевода числа от 0 до 1000 из десятичной СС в двоич...

Экономика

№1 на языке программирования Паскаль составить программу перевода из 16-чной системы счисления в систему счисления с основанием 10. №2 Составить программу на ЯП Паскаль для перевода числа от 0 до 1000 из десятичной СС в двоичную СС. Если введенное число не "попадает" в диапазон - уведомить об этом пользователя №3 на языке программирования Паскаль составить программу для перевода числа из 10-чной системы счисления в систему счисления с основанием 12 или 16 (количество разрядов на ваше усмотрение).

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