1. Найдите и выпишите однокоренные слова.Выделите в них корни, определите их лекси??еское значение. Дело, делать, делегат, делянка, проделки, делимое, отделка, деликатный, делегация, раздел, деликатес, дельфинарий, отдельный, ...
Русский язык
1. Найдите и выпишите однокоренные слова.Выделите в них корни, определите их лекси??еское значение. Дело, делать, делегат, делянка, проделки, делимое, отделка, деликатный, делегация, раздел, деликатес, дельфинарий, отдельный, деловитый, дельта, разделить, бездельник, поделка. 2. Выпишите из скороговорок однокоренные слова.Обозначьте морфемы, которыми они различаются. 1) Хохотали хохотушки хохотом: хо-хо-хо! 2) У осы не усы, не усище, а усики. 3) Кукушка кукушонку сшила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне кукушонок смешон! 4) Ткет ткач ткани на платки Тане.
Ответ(ы):
Гость:
Дело делать проделки деловитый бездельник поделка делегат делегация делимое отделка раздел отдельный разделить 2. хохотали хохотушки хохотом усы усище усики кукушка кукушонку ткет ткач
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