1.найдите корень уравнения 7х = 2 2.представьте 3/8 в виде дроби со знаменателем 40. 3.сколько пятнадцатых долей содержится в 2/3? 4.решите уравнение 5,86х + 1,4х = 76,23 5.сколькими разными способами можно назначить двух ...
Математика
1.найдите корень уравнения 7х = 2 2.представьте 3/8 в виде дроби со знаменателем 40. 3.сколько пятнадцатых долей содержится в 2/3? 4.решите уравнение 5,86х + 1,4х = 76,23 5.сколькими разными способами можно назначить двух ребят на дежурство по столовой ,если в классе 24 учащихся ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7х=2 х=2/7 2) 3/8=3*5/8*5=15/40 4) 5,86х+1,4х=76,23 7,26х=76,23 х=10,5
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