1.найдите корень уравнения 7х = 2 2.представьте 3/8 в виде дроби со знаменателем 40. 3.сколько пятнадцатых долей содержится в 2/3? 4.решите уравнение 5,86х + 1,4х = 76,23 5.сколькими разными способами можно назначить двух ...

Математика

1.найдите корень уравнения 7х = 2 2.представьте 3/8 в виде дроби со знаменателем 40. 3.сколько пятнадцатых долей содержится в 2/3? 4.решите уравнение 5,86х + 1,4х = 76,23 5.сколькими разными способами можно назначить двух ребят на дежурство по столовой ,если в классе 24 учащихся ?

Автор: Гость