1.найдите правильную пару названий стран-гигантов по площади и их столицам:а)США-Н??ю-Йорк;2)Великобритания-Лондон;3)Канада-Оттава;4)Китай-Шанхай.2. выберите неправильную пару названий государств и частей Мирового океана,к кото...

География

1.найдите правильную пару названий стран-гигантов по площади и их столицам:а)США-Н??ю-Йорк;2)Великобритания-Лондон;3)Канада-Оттава;4)Китай-Шанхай.2. выберите неправильную пару названий государств и частей Мирового океана,к которым они имеют выход:а)Испания-Средиземное море;б)Турция-Красное море;в)Индия-Бенгальский залив;г)Венесуэла-Карибское море.3.какое из указанных государств относятся к подгруппе наименее развитых стран?а)Мозамбик б)Саудовская Аравия в)Индия г)Эфиопия.4)какая из указанных стран не является государством с федеративным административно-территориальным устройством?а)США б)Швейцария в)Швеция г)Индия 5)какая из указанных стран не является одновременно гигантом и по площади и по населению?а) Китай б)Канада в)Россия г)США

Автор: Гость